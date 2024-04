BBB 24: Pitel atinge 1 milhão de seguidores nas redes após saída do programa

A alagoana Giovanna Pitel foi a 16ª eliminada do BBB 24, na noite da última terça-feira (2). Ela saiu do reality show com um pouco mais de 120 mil seguidores nas redes sociais e, menos de 24 horas após a eliminação, atingiu a marca de 1 milhão de fãs no Instagram.

A virada de seguidores ocorreu após a alagoana participar do quadro “Café da Manhã com o Eliminado”, do programa “Mais Você", na manhã de hoje (3). Em seu perfil no Instagram, a equipe da ex-sister comemorou a virada.

“Gostaríamos de agradecer imensamente a todos vocês que contribuíram para essa grande conquista. Sem vocês, nada disso seria possível”, escreveram na publicação.