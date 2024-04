BBB 24: Pitel diz que amizade com Fernanda foi ‘genuína’

Giovanna Pitel, 16° eliminada do BBB 24, falou sobre o sucesso de sua dupla com Fernanda no "Café com Eliminado", do Mais Você, desta quarta-feira (03). No bate-papo com Ana Maria Braga, a alagoana brincou sobre o ciúme da amiga com ela e Lucas Henrique.

"Teve um momento do jogo que a Fernanda não estava curtindo sua aproximação com o Lucas”, disse Ana Maria Braga. "Ela é ciumenta, brigava com todo mundo. Mas era só amor", respondeu Pitel sobre a amiga.

Pitel ainda relembrou como se aproximou da confeiteira no confinamento. Segundo ela, foi ‘natural’, as duas ficaram juntas desde o primeiro dia e não se desgrudaram mais. "Foi uma coisa muito genuína. A gente se aproximou porque no primeiro dia foi uma disputa terrível pelo quarto Fadas. Aí eu e Fernanda decidimos não disputar o quarto e fomos para o Gnomos. E lá só tinha eu e Fernanda de menina, todo o quarto era formado por meninos. (...) Na primeira noite, a gente já dormiu junta e se conectou", contou Pitel.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)