Pitel assiste às cenas com Lucas 'Buda' no BBB24 e descobre que brother está solteiro

Fora do BBB 24, Pitel começa a tomar conhecimento de tudo o que aconteceu dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil durante o seu confinamento. Ao longo do Bate-Papo BBB, a 16ª eliminada da temporada assistiu às cenas dela com Lucas Henrique e falou da relação dos dois.

"A gente era muito amigo. Eu acho que nessa gracinha dele de 'baiana, cê me bagunçou', ele ficou pilhado porque a menina Camila não apareceu mais no vídeo. Mas é só amizade. E ele estava muito preocupado com a Camila", comentou a ex-sister.

Ed Gama, então, contou para a alagoana o que tem acontecido fora da casa. "A mulher dele foi na rede social e se disse solteira. Não estimulou nenhuma rivalidade feminina com você, não atribuiu nenhuma rivalidade a você." Ao saber a novidade, Pitel reagiu: "Eu imaginei quando ela não apareceu. Mas eu espero que eles fiquem bem. Ele fala dela com muito amor. Só não cabe a mim isso, eu acho".