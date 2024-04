O que rolou no BBB 24 na madrugada desta quarta-feira (03/04)? Última estratégia e arrependimento

A reta final do BBB 24 está cada vez mais próxima, mas até lá ainda tem muita coisa para acontecer. Mesmo assim, após a eliminação de Pitel, MC Bin Laden e Giovanna não conseguiram esconder o seu desânimo com os rumos que o jogo tem tomado. Vale lembrar que o funkeiro está no 17º Paredão contra Davi. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Última cartada

Restam apenas três Gnomos na casa: MC Bin Laden, Lucas Henrique e Giovanna. No entanto, o MC está no Paredão contra Davi. Contando com a possibilidade de o funkeiro ser o próximo eliminado, Lucas Henrique propôs uma estratégia a Giovanna com o intuito de fazer os brothers do Fada se votarem. "Provavelmente, mas se eu pegar ou você pegar a gente tem que se indicar. Para no mínimo tentar a última cartada", disse Buda.

"Se eu ou você ganhar a prova a gente se indica. Você me indica ou te indico pra movimentar o jogo. Pode ir sem medo", continuou o capoeirista. Giovanna afirma: "Lógico". O brother finaliza: "E quem ficar no TOP 6 tem a obrigação de lutar pelo TOP 3 ganhando duas provas. Tem que ganhar duas provas, prova de resistência e mais uma".

Sister arrependida

Recentemente, Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus pularam na piscina sem parte da roupa para comemorar os 80 dias de programa. A promessa era do baiano, mas ele acabou convencendo os seus aliados a embarcarem na comemoração. No entanto, Isabelle se mostrou arrependida de ter pulado na piscina sem a parte de cima do biquíni. Em desabafo com Alane e Beatriz, a manauara disse que se empolgou demais e não pensou direito.

"Ai, gente, a minha cabeça ficou um pouco preocupada hoje. Uma neura brotou em meu coração. Vocês têm neuras, eu também tenho. Não sei, aquele dia do pulo da piscina, depois eu fiquei pensando... Estava conversando com Giovanna, fiquei pensando nisso", diz. "Que pulo da piscina?", questiona Beatriz. "Que eu pulei com vocês segurando assim...", mostra a dançarina, com as mãos nos seios.

As duas, então, questionam Isabelle qual é o problema do pulo, e Alane acrescenta: "Não vi nada de errado nisso, do fundo do meu coração". "Eu acho que sou muito deslumbrada às vezes, empolgada, sabe?", diz a manauara.

Brother cantando vitória

Enquanto isso, Davi está tranquilo e já imagina que o Top 5 será formado apenas pelos seus aliados do Fada. Sorrindo, o baiano fala sobre enfrentar seus aliados nos próximos paredões. "Estou imaginando, se sobrar nós cinco, quando chegar nós cinco, vai ser um enfrentando o outro no Paredão", diz Davi. "Aí ferve", afirma Matteus.

"Não tem para onde fugir. Agora já era", afirma Davi. "Aí bato minha cabeça na parede", desabafa Beatriz. "Tem que afastar todos assim, fica cada um em uma ponta do sofá", se diverte o gaúcho.

