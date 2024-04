Buda é o novo Líder; Davi e MC Bin formam o 17º Paredão

Com a saída de Pitel, do BBB 24, uma “nova semana” foi iniciada no programa. A dinâmica do “modo turbo” desta quinta-feira (02), começou com a Prova do Líder que consagrou Buda como campeão.

Pela primeira vez nessa edição a berlinda é dupla.

Quem se juntou a Davi, que foi votado pelo Líder, foi MC Bin, que recebeu o maior número votas em votação aberta.

Buda colocou no VIP apenas Giovanna.

Vale lembrar, que os dois emparedados tiveram embate direto dentro do BBB.

PROVA DO LÍDER

Dividida em fases, a primeira parte da dinâmica era de sorte. Os participantes precisavam achar a frase premida.

A segunda parte pedia pontaria. Com direito a quatro arremessos, eles precisavam acertar a colmeia e somar o número de pontos de cada jogada.

Foram para final Davi, Buda e Matteus. A paraense Alane bateu mais uma vez na trave e ficou em quarto lugar, perdendo a vaga na disputa decisiva.

Na última parte da prova, cada brother precisa escolher um lugar para sentar, apenas um era premiado. Os dois perdedores caiam em uma piscina de tinta.