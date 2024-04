Nizam reclama de fama para ex-BBBs: 'Achei que as oportunidades fossem aparecer muito mais fáceis'

Nizam foi o quarto eliminado do BBB 24, da TV Globo. Em disputa com Raquele e Giovanna Pitel, ele deixou o programa com menos de 15 dias que a atração havia começado. Confiante na sua beleza, fora da casa ele não tem enfrentado bons ventos, mesmo que esteja sempre em perfis de fofoca no Instagram.

O brother engatou um flerte com a atriz Leticia Spiller e ganhou os holofotes nas últimas semanas. Porém, os planos pós-reality parecem não estar caminhando como ele esperava. Em entrevista à revista Quem, Nizam revelou que esperava que as oportunidades profissionais fossem surgir com mais facilidade.

"Estou trabalhando para isso. Não está fácil. Achei que as oportunidades fossem aparecer muito mais facilmente e seriam mais intensas, mas, realmente, não tem sido como a gente pensou. Mas está tudo bem, é aquilo que eu te disse de a gente se frustrar com as próprias expectativas. Meu sonho é continuar na carreira artística, estudar e fazer isso acontecer. Mas nem tudo sai como o planejado. Estou aberto ao que a vida tem a me trazer, como sempre estive", disse.

Um dos grandes motivos que pesaram para a eliminação de Nizam foram as críticas que ele fez sobre o corpo de Yasmin Brunet.