BBB 24: O que rolou na madrugada desta quinta-feira (29/02)? Festa, ofensa e ranço

A festa da Líder Beatriz, no BBB 24, rendeu muitos momentos hilários e fofocas intensas entre os participantes do reality. Wanessa Camargo e Yasmin conversaram bastante sobre as recentes tretas na casa e definiram seus alvos numa próxima formação de Paredão.

VEJA MAIS:

Beatriz foi certamente a grande estrela da noite. Muito empolgada com sua festa, ela se jogou na temática de camelô do evento, inclusive anunciando marcas e fingindo ser uma vendedora numa brincadeira com os outros Brothers.

Emocionada, ela chorou ao ver alguns vídeos seus, que foram gravados antes do confinamento. Mas logo as lágrimas deram lugar a animação vibrante da sister, que chegou a montar uma barraca durante a festa.

Yasmin x Alane

Uma das últimas tretas na casa foi protagonizada por Yasmin e Alane, que discutiram por punições de estalecas, relacionadas a atitudes delas dentro do jogo. Ainda irritada com a briga, a modelo disse para Wanessa Camargo que pegou um “bode” absurdo da paraense.

Devido a desavença com Alane, Yasmin acredita será o novo alvo dos participantes do quarto Fadas.

Mas se for ao Paredão e voltar, a loira garante que foi colocar fogo no reality.

"Foi só a ponta do iceberg, eu vou declarar uma Terceira Guerra Mundial...", avisou

"A gente teve coragem de fazer as coisas que estavam incomodando a gente", declarou a modelo, que está confiante na possibilidade de ganhar o líder ou o anjo da semana.

Perseguição

As críticas direcionadas à Alane não pararam por parte de Yasmin Brunet. Segundo a sister, a dançarina deseja ter “enredo de perseguição” dentro do reality.

"O sonho da Alane é que toda a casa estivesse contra ela. Isso está nítido. O sonho dela é ser a perseguida que vai em todo Paredão e volta de todos. A vítima, a coitadinha", comentou a modelo.

Brunet também criticou Matteus, e disse que ele passa pano para atitudes erradas de seus aliados.

"Eu não sei mais se eu acho o Matteus tão legal também, não [...] Por que o Davi pode fazer tudo? Por que ele passa tanto a mão na cabeça dele?".

No entanto, Yasmin também chamou atenção para Matteus: "Eu não sei mais se eu acho o Matteus tão legal também, não [...] Por que o Davi pode fazer tudo? Por que ele passa tanto a mão na cabeça dele?".

Em reação às falas de Yasmin, Wanessa Camargo declarou ter se decepcionado com Alane.

"Que decepção. E como é que eu não percebi? Posso falar? Eu observo muito olhar, olhar não mente", afirmou a cantora.

A filha de Zezé Di Camargo completou dizendo que no começo do reality já sentia algo negativo por Alane.

"Desde o princípio, lembra que a gente não tinha uma coisa? Eu falei isso!", revelou.

Primeiro amor de Wanessa

Quando a música “Ela Não Está Aqui' do grupo musical KLB começou a tocar na festa, Wanessa, que conversava com Yasmin, mudou de assunto repentinamente para falar sobre uma relação amorosa que teve com um dos integrantes da banda.

"Primeira paixão da vida"., declarou ela.

Fofocas

Conversando sobre diversas movimentações na casa, Pitel e Lucas Henrique chegaram à conclusão de que há pessoas mentindo sobre os emojis que dão no Queridômetro. Eles falaram sobre o assunto depois de perceberem a busca de Yasmin e Wanessa pelos donos dos emojis que receberam e não gostaram.

A sister comentou os recentes movimentos que direcionam alvos para a dupla de Camarotes e alertou: "Aquilo ali é um vespeiro";

Pitel também disse que Davi é chato e desrespeitoso, atitudes que para ela, ultrapassam os limites do jogo.

Segundo a Alagoana, um de seus maiores incômodos com Davi é quando ele faz serviços domésticos e depois joga na cara dos outros participantes.

"Limpou porque quis e depois está jogando na cara porque você é um babaca, entendeu? [...] Só que depois que faz tudo de bom coração, é fácil jogar na cara", disse.

Davi detona participantes

Davi não ficou parado durante a festa. Articulando com Alane e Matteus, seus aliados no jogo, ele comentou a postura de vários participantes.

A fofoca dos três foi pautada em muitas acusações, principalmente contra Yasmin e Wanessa, que Davi classificou como “duas cobras”.

O baiano também aconselhou que Alane deve tomar cuidado com Leidy Elin.