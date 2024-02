BBB 24: o que rolou na madrugada desta quarta (07/02)? Reflexões, troca de quartos e nova DR

A eliminação de Juninho mexeu com alguns brothers na madrugada desta quarta-feira (7), mas a maioria conseguiu seguir em frente sem maiores problemas. No entanto, a calmaria não reinou na casa e os participantes ficaram mais atentos e focados no jogo. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Reflexões de Alane

A eliminação de Juninho deixou Alane em reflexão. Após o discurso de Tadeu, a paraense, que havia feito acusações contra o eliminado, questionou suas ações e se perguntou se poderia estar errada em algum momento. "Amiga, se o público não tirou, não, porque são divergências de opinião. Tem gente que vai concordar com você e tem gente que não", avaliou Deniziane.

No entanto, essa dúvida levou Alane a considerar enfrentar mais um Paredão na próxima semana para esclarecer sua relação com o público. "Só pra ter certeza, juro", explicou ela. "Para de loucura, Alane. Fuja do Paredão", aconselhou Beatriz.

Mudanças nos Quartos

A dinâmica dos quartos também foi alvo de mudanças. Giovanna recebeu a orientação de mudar para o Quarto Gnomo, mas optou por permanecer no Quarto Fada, buscando manter-se infiltrada. "Eu ainda quero estar infiltrada, sabe? Senão eu mudaria. Eu preciso estar infiltrada. Eu preciso estar lá", disse.

Por outro lado, Isabelle decidiu dormir no Quarto Gnomo, onde foi recebida por outros participantes com brincadeiras e boas-vindas. "Você vai fazer um intensivo de Gnomo, vai sair daqui maluca ou eliminada", diz Fernanda. "Isso é coisa que se fale?", questiona Pitel. "Eu já dormi aqui outras vezes", avisa a dançarina e Rodriguinho brinca que ela acabou no Paredão.

Muitas emoções

Em meio às tensões do jogo, Davi teve um momento de empatia com Beatriz no Quarto Magia. O brother encheu a colega de elogios e palavras de encorajamento após sua volta do Paredão.

"Eu gosto muito de você. Não sento com ninguém e nem com todo mundo para conversar dessa maneira que eu estou conversando com você. É que eu sinto em você uma coisa diferente", começa o baiano. Em seguida, o brother diz que o programa está preparando eles para coisas "extraordinárias" e opina que a sister "vai chegar longe", disse.

O papo entre eles continuou e a sister ficou emocionada com as palavras. No final do papo, ela abraça Davi e chora.

Confronto entre Davi e Wanessa

O relacionamento entre Davi e Wanessa também mais um de seus momentos turbulentos. Em uma conversa, a cantora confrontou o baiano, acusando-o de prepotência e falta de respeito. "Você, quando está com poder na mão, quando alguma coisa dá certo para você no jogo, você vira uma pessoa muito prepotente e desrespeitosa com todos na casa", disse.

O diálogo entre os dois resgatou episódios passados, principalmente o fato de Davi falar 'psiu' enquanto conversa. "Você falou 'psiu', ela falou: 'você não me manda 'psiu''. Aí você falou: 'eu falo como eu quiser, a boca é minha'. Aí você só baixou o faixo e parou de gritar com a Yasmin quando o Rodriguinho falou com você", conta a Wanessa. "Aí eu resolvi parar mesmo", concorda o baiano.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)