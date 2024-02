BBB 24: Festa do Líder retorna nesta quarta-feira com celebração de Fernanda

Depois do começo acelerado de jogo do Big Brother Brasil 24, as Festas do Líder estão de volta! As comemorações que marcam o fim da liderança da semana voltam a acontecer na casa mais vigiada do Brasil. A primeira festa do líder desta edição é de Fernanda e acontece nesta quarta-feira (7).

A sister poderá curtir a última noite de sua liderança ao lado dos demais participantes. O tema escolhido para a festa é o "Burlesco".