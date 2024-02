BBB 24: Juninho é o 7° eliminado do reality; confira como ficaram os votos no Paredão

Na noite desta terça-feira (6) o sétimo paredão do Big Brother Brasil 24, o primeiro da edição com o voto para eliminar, foi finalizado com a saída de Juninho. O brother se despediu da casa mais vigiada do Brasil após receber 60,35% dos votos do público para a sua saída do jogo.

Veja qual foi a porcentagem dos emparedados:

- Isabelle: 1,06%

- Alane: 36,64%

- Beatriz: 1,95%

- Juninho: 60,35%

Discurso

O apresentador Tadeu Schmidt falou em seu discurso de eliminação sobre brigas e fez um paralelo sobre as confusões que aconteceram na casa entre os emparedados, principalmente sobre a rivalidade entre Junino e Alane.

"Vamos deixar uma coisa bem clara. Se alguém tivesse jogado fora das regras, este paredão nem estaria acontecendo. A gente já teria tomado a atitude. O resultado aqui é como o resultado de um paredão qualquer. Não é fruto de um fato isolado, mas de um conjunto de variáveis. Esse é um duelo que não tem um vencedor óbvio, absoluto. Tá tudo gravado, todo mundo reviu as imagens com calma, mas há espaço para interpretação. É menos certeza, é mais opinião. Certeza, certeza. Só os nomes", declarou Tadeu.

Por fim, com a saída de Juninho, o BBB 24 segue agora com 18 participantes pela disputa do prêmio milionário.