BBB 24: Michel vence a prova do anjo desta semana

Michel é o novo Anjo do BBB 24. O professor vence a Prova do Anjo deste sábado, (10). Após empatar com MC Bin Laden e Yasmin Brunet, Michel levou a melhor e encontrou a carta contemplada com o Poder do Anjo.

Em sua primeira decisão como Anjo, Michel indicou Alegrete e Deniziane para o monstro da semana. Além disso, vai levar para o almoço do Anjo Raquelle, Giovanna e Isabelle.

Na Prova do Anjo de hoje, os brothers tiveram que buscar seis itens no labirinto iFood para garantir o colar da imunidade. Os brothers que foram sorteados como cliente iFood montaram a lista de compras de cada colaborador com o mesmo número sorteado.

Michel fez a prova em 71.938 segundos e pegou corretamente todos os itens selecionados por Marcus Vinicius.