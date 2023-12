BBB 24: Leo Lins pode entrar no reality? Veja a trajetória e carreira do humorista

Com menos de um mês para a estreia da 24° edição do Big Brother Brasil, em 08 de janeiro, os fãs do reality show e internautas já especulam a entrada de algumas celebridades no grupo ‘Camarote’, que disputam a premiação de aproximadamente R$2,5 milhões.

De acordo com o Big Boss, Boninho, a nova temporada promete novos grupos de participantes além do ‘Camarote’ e ‘Pipoca’, além de dinâmicas diferentes e regras para voto do público e participantes.

Na web, alguns dos nomes cotados para a lista do grupo ‘Camarote’ é o do humorista Leo Lins, 41, que recentemente virou alvo de polêmica na web com falas e brincadeiras que contém conteúdos classificados como depreciativo ou humilhantes sobre "qualquer categoria considerada como minoria ou vulnerável".

Na última semana, o ator brasileiro se pronunciou acerca da possível entrada no reality show e, consequentemente, o ‘cancelamento’ que receberia do público pela casa. “Se eu entrar só preciso de tempo. Se eu não sair na primeira ou segunda semana, eu ganho“, garantiu o ex-humorista do SBT.

Leo Lins

Leo Lins, de 41 anos, é humorista, escritor, roteirista e ator brasileiro. Ele fez parte do programa The Noite com Danilo Gentili no SBT até julho de 2022. Em 2011, foi contratado pela Rede Bandeirantes e participou da bancada do extinto Agora é Tarde, um talk-show comandado por Danilo Gentili.

O comediante também teve participação em programas de destaque na TV e rádio, incluindo ‘Malhação’, ‘Programa do Jô’, ‘Domingão do Faustão’, ‘Pânico’, ‘A Praça é Nossa’ e ‘A Liga’. Também atuou como redator no programa Legendários da Rede Record. No cinema, atuou com Gentili no filme Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro.

Leo Lins esteve sob os holofotes devido ao seu humor ácido sobre temas mórbidos, sérios e tabus. O humorista, inclusive, já teve o canal do Youtube retirado do ar e foi proibido de usar piadas "conteúdo depreciativo ou humilhante" em seus shows.

Polêmicas

Recentemente, Leo teve seu canal no Youtube tirado do ar em acusação de "distribuição de conteúdo discriminatório e preconceituoso", levando-o a um bloqueio de R$300 mil de suas contas. O artista ficou ainda proibido de fazer distribuição, publicação ou transmissão de conteúdos classificados como depreciativos ou humilhantes contra "qualquer categoria considerada como minoria ou vulnerável".

Camarote do BBB 24

Além de Leo Lins, MC Kevinho, Kéfera, Urias e Gabi Melim estão entre os mais apontados para a competição. O diretor do reality, Boninho, antecipou que a atração vai contar com um cantor, assim como teve em outras edições. O nome ainda não foi revelado.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)