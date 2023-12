Colunista revela que irmã e esposa de Kayky Brito protagonizaram barraco em hospital

No dia 14 de dezembro veio à tona um tumulto envolvendo a atriz Sthefany Brito e sua cunhada Tamara Dalcanale. Segundo informações da colunista Mariana Morais, do Portal Terra, a relação entre a família de Kayky Brito e a esposa do ator não está em seus melhores dias.

O incidente teria ocorrido enquanto Kayky ainda se encontrava internado em um hospital após ter sido vítima de um atropelamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo apuração feita pela jornalista, Sthefany confrontou a cunhada, recusando-se a permitir que ela visitasse o ator.

Na ocasião, a irmã de Kayky foi contida pelo marido, Igor Raschkovscky, e por outros seguranças presentes no hospital.

Além disso, a mãe do filho de Kayky foi acusada de entrar pela porta da frente do hospital apenas para buscar visibilidade e fama: "Eles acreditam que ela prejudica a carreira dele, pois está em Curitiba e o levou para lá", relatou uma fonte próxima