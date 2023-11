Bruno de Luca fala sobre Kayky Brito e exagero na bebida no dia do acidente

O apresentador Bruno de Luca falou pela primeira vez sobre o acidente de Kayky Brito. Ele divulgou um texto no Instagram. Nele, Bruno informa que faz tratamento psiquiátrico por causa do trauma em presenciar o amigo ser atropelado.

Bruno chegou a ser indiciado por omissão de socorro a Kayky. No texto, ele admite os dois exageraram na bebida alcóolica. Bruno explicou que ficou "transtornado" ao presenciar o acidente. "O acidente que vi me deixou em estado de choque, transtornado. Na minha cabeça eu tinha presenciado uma morte. Todos esses eventos naquela noite afetaram minha capacidade de discernimento e coerência. Fiquei totalmente descontrolado e mentalmente abalado", explicou.

O apresentador disse ainda que tem mantido contato com a família de Kayky desde o início e também com o amigo se informando sobre o progresso do tratamento. "Eu sempre dei muito valor pros meus amigos, uma das minhas maiores qualidades é ser uma pessoa agregadora, reunir tribos diferentes e transitar por todos os meios. Infelizmente, nós não controlamos nossas emoções ou treinamentos para saber como nos comportar em momentos extremos como acidentes, assaltos, incêndios...", declarou.

"Crescemos e evoluímos com nossos erros e tropeços. E é isso que eu vou passar para a minha filha ao longo da vida, sempre existirá uma nova chance para se recomeçar. E eu recomeço olhando pra dentro, tentando vencer meus próprios obstáculos, com a certeza que a vida é linda e curta. A felicidade é um bem precioso que deve ser buscado todos os dias", completou.