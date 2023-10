Bruno de Luca pede autorização da família de Kayky Brito para conversar com o ator

Bruno de Luca aguarda uma resposta da família de Kayky Brito para encontrar o amigo, que recebeu alta hospitalar no dia 29 de setembro após passar quase um mês internado. A informação foi divulgada pelo colunista Léo Dias. Quem confirmou com fontes próximas a Bruno que é um desejo dele encontrar o amigo.

Os dois ainda não se viram desde o atropelamento de Kayky, que teve Bruno como testemunha. O ator de 34 anos de idade foi internado no dia 2 de setembro após ser atropelado ao atravessar a Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, no Rio.

Após o acidente, ele recebeu cuidados médicos no Hospital Miguel Couto e foi transferido para o hospital particular Copa D’Or no mesmo dia. O ator sofreu traumatismo craniano, múltiplas fraturas pelo corpo e deu entrada em estado gravíssimo. Ele passou por cirurgias para tratar fraturas na pelve e no braço direito.