Justiça aceita ação contra Bruno de Luca por omissão de socorro a Kayky Brito

Bruno de Luca responderá na Justiça do Rio de Janeiro por omissão de socorro pelo atropelamento de Kayky Brito, que aconteceu em 2 de setembro. A Justiça acatou o pedido do Ministério Público (MP), apesar da Polícia Civil não ter indiciado Bruno.

No dia do acidente ocorrido na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Kayky estava com o amigo Bruno de Luca quando foi atropelado. Bruno foi embora sem ajudar o amigo. Segundo a equipe de defesa de Bruno, do escritório de Rodrigo Brocchi, o ator não deveria ser acusado do fato, já que o inquérito da Polícia Civil, que investigou o atropelamento, não havia indiciado o De Luca.

“Em momento algum Bruno De Luca pode ser acusado de omissão de socorro, já que várias pessoas já estavam prestando o auxílio necessário, inclusive chamando os bombeiros. Bruno prestou todos os esclarecimentos, não por outra razão concluiu-se pela inexistência de qualquer ato impróprio”, disse a defesa ao Estadão.

Bruno De Luca aparece nas imagens de câmeras de segurança desesperado, com as mãos na cabeça, mas vai embora sem prestar socorro ao amigo. Em depoimento à polícia, Bruno declarou não saber que a pessoa do acidente era o melhor amigo.

Já em casa, continuando a recuperação, Kayky Brito ainda não quer reencontrar o amigo Bruno de Luca. Segundo o jornalista Valmir Moratelli, da Veja, o ator não conseguiu digerir os acontecimentos daquela madrugada de 2 de setembro e não quer dar prioridade a esse assunto neste momento.