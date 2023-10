MP pede autuação de Bruno De Luca por omissão de socorro à Kayky Brito

O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a autuação de Bruno De Luca por omissão de socorro no caso do atropelamento de Kayky Brito, que aconteceu na madrugada do dia 2 de setembro. A decisão do MP foi na contramão da polícia que inicialmente não indiciaria o ator.

Segundo documento, o promotor Márcio Almeida Ribeiro da Silva aponta Bruno De Luca como "o único que teria saído do local logo após o atropelamento, sem adotar qualquer providência para prestar socorro, nem mesmo saber que algum socorro ou solicitação havia sido feita".

O promotor alega que Bruno não teria se importado em saber quanto às providências que deveriam ser tomadas para ajudar Kayky e completa dizendo que não é possível eximí-lo da responsabilidade pelo crime previsto no artigo 135 do Código Penal.

Em depoimento à polícia civil do Rio de Janeiro, no mês passado, Bruno afirmou que o acidente aconteceu após se despedir de Kayky. Ele disse que apenas ouviu o impacto do atropelamento, mas não sabia a vítima era seu amigo.

Bruno de Luca teria descoberto apenas no dia seguinte, quando estava em São Paulo. Entretanto, um vídeo de câmera de segurança mostram que Bruno estava próximo de Kayky quando o atropelamento aconteceu.