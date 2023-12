Esposa de Kayky Brito desabafa nas redes sociais três meses após acidente com ator

Tamara Dalcanale usou as redes sociais na última terça-feira, 12, para fazer um desabafo. O post acontece três meses após o acidente de Kayky Brito, com quem ela tem um filho, Kael, de 2 anos. "Um breve resumo desses últimos três meses. Seguimos", escreveu ela na legenda do vídeo.

VEJA MAIS

Nas imagens, ela diz: "Hoje, depois de mais de três meses que a minha vida virou de perna pro ar. Eu começo a ficar um pouquinho mais a vontade de voltar a me movimentar aqui no Instagram. Muita coisa aconteceu, muita coisa segue acontecendo".

Vale lembrar que após uma troca de unfollow (deixar de seguir) nas redes sociais, Kayky Brito e Tamara estão atualmente se seguindo no Instagram. Há cinco dias, Tamara postou um vídeo do aniversário do filho, que contou com a presença do ator.