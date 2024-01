BBB 24: Juninho é o participante menos votado para ficar, aponta enquete

Na noite desta terça-feira (30), mais um participante do BBB 24 deixará a casa mais vigiada do Brasil. Assim como nos paredões anteriores, o público terá que votar no brother ou sister que deve permanecer no reality.

Neste 6º paredão, a disputa está entre Alane, Isabelle, Juninho e Luigi. De acordo com uma enquete realizada pelo UOL, o brother Juninho é o menos votado para continuar no BBB, com apenas 11,07% dos votos.

Logo atrás, em terceiro lugar está Luigi, com 24,89%, colado com Alane, que tem 27,35% da preferência do público.

A líder isolada neste paredão, segundo a enquete, é Isabelle, que possui 36,69% dos votos do público para continuar no BBB 24.

O 6º eliminado do Big Brother será anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite de hoje, ao vivo.