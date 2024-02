BBB 24: Isabelle dança para Marcus Vinicius e internautas reagem: 'Passei mal'

Na festa da líder, a cunhã Isabelle Nogueira dançou para Marcus Vinicius e recebeu vários elogios nas redes sociais pela performance. Ao som de "Sometimes", de Britney Spears, a manauara e o paraense viralizaram na web e o desempenho da musa do boi garantido recebeu comentários de seguidores falando que queriam estar no lugar do comissário de voo.

VEJA MAIS

A performance da cunhã-poranga foi assistida de perto por Beatriz, Pitel, Fernanda e Michel, que ficaram impressionados com a desenvoltura. Marcus estava sentado na cadeira enquanto Isabelle dançava ao som de Britney em cima do brother. "Que isso? Que carisma é esse, minha gente?", reagiu a alagoana.

Confira a reação dos internautas:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)