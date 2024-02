BBB 24: Rodriguinho fica irritado com pegação entre Bin Laden e Giovanna

A madrugada animada entre MC Bin Laden e Giovanna incomodou o cantor Rodriguinho. Após a festa da líder Fernanda, o novo casal da casa trocou carícias no quarto gnomo e deixou o pagodeiro irritado com os barulhos. O famoso estava na cama ao lado tentando dormir enquanto os dois se beijavam e resolveu ir para outro cômodo mais silencioso.

Ao se incomodar com a pegação da dupla, o pagodeiro levantou e se despediu do casal, mostrando seu incômodo com a cena. "Tchau, gente. Não vou ficar ouvindo esses estalos aí", disse.

Na sequência, Bin diz para a nutricionista que pensava que Rodriguinho já estava dormindo. Na sala, o pagodeiro contou sobre a situação para Michel, Isabelle e Wanessa Camargo, e descreveu a cena como "desnecessária".

“Eu nunca gostei e eu nunca desrespeitei ninguém com isso, porque eu sei o tanto que é desconfortável. Amanhã eu vou falar com Giovanna, porque ela é minha amiga e eu falo mesmo", respondeu Michel, antes de ir ao quarto entregar um preservativo ao casal.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)