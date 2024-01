BBB 24: Davi escapa do paredão e reação de Yasmin Brunet e Wanessa viraliza; vídeo

Davi garantiu mais uma semana no BBB 24 ao vencer a prova Bate e Volta de ontem (29) e celebrou a vitória durante o programa ao vivo. Em meio à comemoração do motorista de aplicativo, a reação das sisters Yasmin Brunet e Wanessa chamou atenção dos internautas e viralizou entre os assuntos mais comentados, rendendo memes na web.

Depois de receber nove votos da casa durante a formação do paredão, o baiano conseguiu escapar da berlinda junto com Giovanna Pitel. Davi foi o primeiro a chegar ao final da prova e além da vitória, também ganhou o bracelete que garante sua permanência no VIP nesta e na outra semana.

O resultado da prova deixou Yasmin e Wanessa chocadas. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a modelo parece não acreditar e fica de boca aberta ao ouvir que o adversário escapou do paredão.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da jornalista de Oliberal.com Mirelly Pires)