BBB24: Yasmin Brunet perde mais de 200 mil seguidores no Instagram

A paraense Alane bateu a marca de mais de 1,2 milhões de seguidores no Instagram, Beatriz mais de 3 milhões, Davi mais de 2,3 milhões, até a noite deste sábado (27). Diferente dos participantes da Pipoca do BBB 24, os famosos do Camarote, não estão tão bem assim.

A modelo Yasmin Brunet perdeu até o momento mais de 200 mil seguidores no Instagram nos útimos dias, enquanto Wanessa Camargo registrou uma queda de mais de 15 mil seguidores. As duas foram as participantes do programa que mais enfrentaram uma diminuição no número de seguidores nesta edição.

Internautas apontam que o motivo da queda de Wanessa Camargo e Yasmin Brunet pode estar relacionada com a briga da dupla com o participante Davi. Dentro da casa, elas já assumiram inúmeras vezes, que o baiano é o foco delas, inclusive, elas disseram que querem ele fora de programa.

As duas também queriam que Davi fosse retirado do quarto.

Já fora da casa, o público tem encarado isso como perseguição, ou seja, a postura das famosas não tem pegado bem entre os internautas