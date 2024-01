BBB 24: Yasmin Brunet afirma que 'coleciona' chifres de ex-namorados

Yasmin Brunet confessou, durante uma conversa no BBB 24, que já foi “corna” muitas vezes durante relacionamentos amorosos que teve ao longo da vida. O papo sobre traição envolveu os participantes Marcus Vinicius e Alane.

“Eu namoro com ficante, só o ficante não sabe”, disparou Yasmin.

Em resposta, Marcus Vinicius disse que isso era uma atitude de gente “emocionada”. Yasmin argumentou de volta afirmando que não tinha vergonha de ser assim.

“Eu sou emocionada mesmo! Com muito orgulho, com muito chifre”, brincou a modelo

Marcus, então, disse que “chifre todo mundo um dia vai ter” e Yasmin acrescentou: “Eu coleciono”.

Para exemplificar a “coleção” de traições, Brunet contou sobre o dia em que descobriu a traição de seu primeiro amor, quando ainda era uma adolescente.

“Teve uma vez que estava com um cara e eu era muito nova nessa época, muito mesmo. Ele me deixava no São Paulo Fashion Week para fazer e transava com uma mulher no carro no estacionamento. Depois me buscava nesse mesmo carro e me levava. Essa mulher trabalhava com a gente, inclusive, na mesma agência”, disse Yasmin.

Marcus e Alane ficaram chocados com a história de Yasmin. Alane questionou como a modelo havia descoberto a traição e Brunet respondeu sem cerimônia.

“Todo mundo sabia menos eu. A corna é a última saber. Foi o meu primeiro amor da vida. Nunca tive sorte. Comecei mal e, tipo, mal para sempre”, explicou a sister.