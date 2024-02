BBB 24: Dado Dolabella pede expulsão de Davi e público reage: 'Quem é você para falar?'

Dado Dolabella usou seu Instagram para se posicionar contra Davi e pedir a expulsão do baiano do Big Brother Brasil 2024. Nas redes sociais, o cantor fez uma série de publicações e acusou o motorista de ter assediado Isabelle após um vídeo em que o baiano se aproxima e aparentemente tenta beijar a manauara, circular na web e dividir opiniões.

"Depois de gíria regional, vem aí adultério regional. Por muito menos Mc Guimê foi expulso. E aí, Boninho? Já 'chutou o balde' mesmo?", disse Dolabella.

Em outra publicação, o ator questionou o posicionamento do diretor do programa após Davi ter desistido de abandonar o reality logo depois de entrar no confessionário. Após se pronunciar e puxar "Fora, Davi", o namorado de Wanessa Camargo foi criticado pelos internautas.

"Quem é você para falar alguma coisa, Dado?", disse um. "Deixando de seguir, nem sei porque eu seguia", desabafou outra seguidora.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)