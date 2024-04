BBB 24: Alane ganha torcida de Helder Barbalho e primeira-dama para permanecer no reality

O governador Helder Barbalho usou o seu perfil no Instagram, na noite desta sexta-feira (14/04), para declarar apoio à Alane e pedir votos a favor da paraense no BBB 24. A bailarina está disputando o Paredão com Matteus e Isabelle. Ao lado da primeira-dama, Daniela, e da filha Heva, Helder afirmou que quer o “Pará na final do BBB”.

Assista ao vídeo:

VEJA MAIS

“Talvez vocês achem que eu não acompanhe o BBB, mas sempre que eu chego em casa do trabalho as crianças me atualizam e tá todo mundo envolvido e super feliz de ver a nossa paraense chegando muito próximo da final”, iniciou o governador.

Helder pediu que os paraenses se mobilizassem para que bailarina ficasse na casa. “Eu quero fazer um chamamento a todos para que a gente possa ajudar nossa Alane vencer e a chegar na grande final”, afirmou.

Já Daniela citou a representatividade que Alane exerce dentro da casa. “Essa paraense encantadora que leva a nossa cultura”, acrescentou a primeira-dama.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

Hana Ghassan, vice governadora do Estado, também declarou apoio à Alane para permanecer no BBB 23 e conseguir chegar a final do programa. Em uma publicação feita nas redes sociais, a gestadora afirmou que a paraense teve uma trajetória digna dentro do reality.

“A Alane representa muito bem a força, a determinação de nós paraenses. Por isso, nós vamos todos ajudar agora a nossa mana a chegar na grande final. Bora votar muito”, pediu Hana.