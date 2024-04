Chico Barney diz que prefere que Alane fique no BBB 24 em vez de Isabelle

O novo Paredão do BBB 24 parece estar acirrado. Com a vitória de Davi, Alane, Isabelle e Matteus estão automaticamente na última dinâmica eliminatória do programa. O colunista do UOL, Chico Barney, usou as redes sociais nesta sexta-feira (12/04) para expor sua opinião sobre os emparedados. Na visão do jornalista, a bailarina paraense que merece ficar no reality show para conquistar a premiação milionária. Assista:

“Vou defender aqui que eu eliminaria a Isabelle, porque a Alane trabalhou muito mais durante a temporada. Eu acho que ela foi bastante esforçada. Às vezes forçada. Não é verdade!? E acho que a gente aí que de alguma deveria premiar com a final, com o terceiro lugar ali, a Alane, a representante das fadas”, afirmou o colunista.