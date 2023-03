BBB 23: veja como será a dinâmica da semana no reality show

Na edição desta quinta-feira (23) do BBB 23, dia de prova do líder, Tadeu Schmidt apresentou a dinâmica da semana de reality show. Os brothers passarão por um fim de semana agitado, incluindo uma dinâmica inédita no sábado. Confira!

VEJA MAIS

Quinta-feira:

Prova do líder:

Uma pessoa vetada

Sexta-feira:

Poder Curinga (Poder Reverso)

Sábado:

Prova do anjo

Ação Globoplay - Interfere diretamente no paredão

Domingo:

Anjo autoimune;

Ganhador da ação da Globoplay alguém de votar;

Casa vota

Quem tem o poder curinga pode indicar uma pessoa ao paredão entre os menos votados;

Contragolpe do indicado ao paredão;

Prova bate-volta.