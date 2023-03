BBB 23: Quem será o 10° eliminado do reality? Confira os resultados parciais

Com a formação do 10° paredão da casa mais vigiada do Brasil, os participantes Domitila Barros, Gabriel Santana e Fred Desimpedidos estão na berlinda do BBB 23. O eliminado dessa semana irá direto para a ‘Casa do Reencontro’, onde os antigos participantes dessa edição disputarão pela repescagem.

A noite de ontem, domingo (19), foi cheia de surpresas para os brothers, entre eles o 'Poder Coringa' de Ricardo, que foi anulado com a decisão da convidada Dania Méndez. A formação do paredão iniciou com Domitila sendo indicada pela líder Bruna Griphao, Fred e Gabriel como mais votados da casa e a vice-líder Amanda que indicando Marvvila, que escapou com a prova 'Bate-Volta'.

Nas enquetes não oficiais, Fred aparece na enquete UOL com a maior porcentagem de votos: 63,46%, seguido de Domitila com 26,23% e Gabriel com 10,32%. Já na enquete OLiberal, o resultado é similar, Fred lidera com 49%, Domitila com 45% e Gabriel com 6%; confira

Enquete UOL

Fred Desimpedidos: 63,46%.

Domitila Barros: 26,23%.

Gabriel Santana: 10,32%.

Enquete OLiberal

Fred Desimpedidos: 49%.

Domitila Barros: 45%.

Gabriel Santana: 6%.

Os resultados das enquetes nem sempre são certeiros, visto que não saão oficiais. Para votar diretamente no 10° paredão BBB 23, basta acessar o site do gshow e em seguida clicar na aba ‘BBB’.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)