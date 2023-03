BBB 23: Jogo da Discórdia traz dinâmica de morde e assopra; veja como foi

O Jogo da Discórdia, desta segunda-feira (20), foi dividido entre elogios e críticas na sala do "Big Brother Brasil 23". Cada participante precisava tirar placas, uma negativa – de cor azul – e outra positiva – na urna preta. Quem for escolhido como protagonista, ganha um jantar com pizza. Veja como foi a dinâmica!

VEJA MAIS

Domitila Barros tirou a cartinha de "humilde" e deu ao Gabriel Santana. "É uma pessoa muito especial, sempre me deu a mão, não soltou mais". Logo depois, Domitila escolhe "a maior decepção" para Bruna Griphao: "Não é nada pessoal. Teve uma fase no jogo que tínhamos uma base. No decorrer do jogo, ocorreram várias coisas que destruíram essa relação".

O jogo continuou com o Fred. Deu a placa de "coração" para Aline Wirley e de “arrogante” ao Ricardo e apontou a impulsividade do brother.

Gabriel tirou a placa “favorito” e escolheu o Ricardo. Disse que pelo andar do jogo, com erros e acerto, ele tem se posicionado e encarado o jogo. Gabriel tirou a segunda placa, negativa, de "insensível" e selecionou o Fred. O ator explicou que ele não foi coerente quando escolheu sobre a Sarah para ir ao paredão.

A cantora Aline tirou a placa “Protogonista” e selecionou a Bruna Griphao. Entre os elogios disse que a atriz é acolhedora e agrega ao programa. Já a placa negativa, com o adjetivo “figurante” foi dada a Marvvila. Como justificativa, Aline disse que a cantora está fora do jogo.

Bruna tirou a placa “grata surpresa” e deu à Aline, por ser carinhosa e a mãezona da casa. “Eu queria que todo mundo enxergasse a Aline pelos olhos que eu vejo”. Já a placa negativa, de “não ganha” foi dado para Domitila. A atriz disse que não é perseguição, mas se sentiu atacada no jogo por ela.

Marvvila entrega o cartão a "favorita" para Sarah Aline. "Ela foi incrível para cada um aqui. Sempre se jogou, se posicionou, se movimentou, falou de suas opiniões...". A sister escolhe "arrogante" para Cezar Black. "Você veio me pedir desculpas, mas acho que é arrogante quando você põe o dedo na cara das pessoas...".

Amanda tirou o cartão de "grata surpresa" e deu para Aline e elogiou a cantora. A carta negativa de "maior decepção" foi repassada ao Ricardo. “Minha maior decepção é que, quando eu fui te defender, você inativou e me deixou de lado. Você acaba me atacando".

Sarah tirou o bilhete de "protagonista" e deu a Domitila, devido à coragem e a essência. A psicóloga repassou o cartão de "não ganha" e deu ao Fred, por uma jogada contraditória.

Cezar deu um cartão de "humilde", pelo coração puro e bondoso e deu a carta de "figurante" e repassou à Marvvila. A justificativa é por não se preocupar com o reality e não se posicionar.

Ricardo tirou o cartão de "coração" e deu para Sarah Aline. "A gente está nesse jogo desde o início. As coisas foram acontecendo, fui perdendo pessoas que estavam do meu lado... Vejo muita pureza nela". Em seguida, o brother dá "insensível" para Cezar. "Tivemos nossas farpas, com o tempo você veio pedindo desculpa e eu também. Vou pegar no ponto da Marvvila. Quando você fala da Marvvila, você vai lá excessivamente... a forma que você falou passou do ponto. Quando você fica preocupado só em jogo, o jogo é razão e emoção. Acho que nesse momento você foi insensível. Ela pode ter errado, mas e o coração dela?".