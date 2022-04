BBB 22: veja como está a votação parcial do último paredão do ano

Já está formado o último paredão do ano, do BBB 22. A disputa pelas duas vagas da final ficou entre Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André. Paulo André foi declarado o novo líder, após vencer a prova de resistência do reality. Um dos brothers vai deixar a casa mais vigiada do Brasil no próximo domingo (24), e perde a possibilidade de disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Pela prévia do site Uol desta sexta-feira (22), às 23h24, Eliezer está à frente no índice de rejeição, com 42,95%. Em seguida vem Arthur Aguiar, com 28,74% e Douglas Silva, com 28,32%.

Como foi a formação do último paredão do BBB22?

Os três emparedados foram direto para a berlinda, porque não venceram a prova do líder, que foi de resistência e durou 19 horas. Douglas Silva foi o primeiro a ser eliminado, após 10h de prova. Depois, Eliezer foi desclassificado. O designer deixou bolsa de natação no lugar da raquete. Por último, Arthur Aguiar foi desclassificado pela produção, pois não apertou o botão na prova.