BBB 22: Paulo André pede ‘permissão’ a Arthur para mandar recado à mãe

A reação do Arthur Aguiar com o resultado da última prova do Líder, do BBB 22, tem gerado repercussão na internet. Isso porque o Brother esqueceu de apartar o botão, o que favoreceu ao Paulo André a vaga na final e fugir da berlinda. O ator e cantor ficou visivelmente abalado. Nas redes sociais, torcidas dos brothers geraram várias hashtags à favor ou contra a prova.

A última disputa pela liderança foi resistência, patrocinada pela Fiat. Além do bônus para a final, PA ganhou um carro, após mais de 19 horas de competição. O atleta, em consideração ao momento, chegou a pedir ‘permissão’ a Arthur para mandar recado à mãe. "Só vou avisar pra minha mãe que eu ganhei o carro dela, já é?".

VEJA MAIS