Quem vai cantar na final do 'BBB 22'? Conheça os artistas que vão na grande festa

A final do “BBB22” vai ser no dia 26 de fevereiro. O público de casa, além de Paulo André e os próximos dois finalistas do programa, que serão conhecidos no domingo (24), vão poder curtir um festival de música com oito atrações, no jardim da casa. Saiba mais sobre os detalhes da festa:

VEJA MAIS

Quem vai cantar na final do BBB 22?

Os shows de Léo Santana, Xamã, Matheus e Kauan, Jão e Paulo Ricardo estão confirmados. As ex-sisters Linn da Quebrada e Maria vão fazer um feat inédito na final do programa. Naiara Azevedo, que também participou da edição do programa, vai realizar uma apresentação musical.

Quem já está na final do BBB 22?

Paulo André venceu a última Prova do Líder do “BBB 22” e foi para a final do programa. As duas outras estão sendo disputadas entre Arthur Aguiar, Eliezer e Douglas Silva, os três emparedados da semana.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)