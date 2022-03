BBB 22: Veja a diferença entre os itens do cardápio do vip e da xepa

Os fãs do BBB 22 já perceberam que mais do que a liderança, a disputa para quem será Vip e Xepa no reality é muito grande. Os dois grupos possuem diferenças enormes, que vão desde utensílios, lugar para cozinhar e, o mais importante, os alimentos. Essa divisão faz toda a diferença para os brothers, chegando até a ser motivo de discussões sérias em muitas edições do programa.

A comida disponibilizada no cardápio do mercado do BBB é muito variada. Porém, enquanto o Vip possui muitas opções e com melhor qualidade, a Xepa precisa sobreviver com alimentos “menos luxuosos". Sem falar no preço que cada produto possui no mercado do BBB, para um é muito barato e para o outro, o valor é bem salgado. Veja a diferença entre os itens do cardápio do vip e da xepa.

Brothers fazendo compras no BBB 22 (Reprodução / Globo)

Como é o cardápio do Vip?

O momento das compras no mercado do Vip é muito animado. Os brothers ainda contam com o atrativo de poderem comer e beber à vontade, saboreando opções de sanduíches, iogurte, sucos, chocolate, sorvete e batatas fritas enquanto escolhem os produtos. A infinidade de itens se assemelha a um supermercado normal, como se não estivesse no BBB 22.

Veja as opções de compra do Vip:

Carnes: contra filé, filé mignon, alcatra, carne moída, bacon e porco;

Peixes: tilápia;

Frango: peito de frango;

Doce: leite condensado e chocolate.

Além disso, também possuem diversas opções de frutas, temperos, frios, farinhas, iogurtes, pães, grãos, óleos, etc.

Como é o cardápio da Xepa?

A Xepa não tem a mesma regalia que o Vip, no momento de fazer as “compras da semana”. Os brothers são proibidos de comer os “lanchinhos” que ficam na sala e, sequer, podem tocar nestes itens. Para eles é só comprar o que der e ir embora.

Veja as opções de compra da Xepa:

Carnes: fígado, rabadas, dobradinha, moela, língua de boi;

Peixe: não tem;

Doce: goiabada e rapadura.

Além destes itens pouco nobres, os brothers têm acesso a:

feijão

arroz

biscoito

pão

leite em pó

verduras

ovo

frutas como: banana, limão e laranja.

No entanto, como os preços são muito altos, eles acabam optando por itens básicos, como: carnes, ovos, arroz e pão, por exemplo.

