BBB 22: Laís quer ver o líder Arthur Aguiar no castigo do Monstro da semana

Arthur Aguiar é o novo líder do BBB 22 e seus antagonistas já mostraram insatisfação com o reinado. A médica Laís disse que caso vença a prova do Anjo, vai colocar o líder no castigo do Monstro, e tirá-lo do VIP. Arthur levou a liderança em uma prova realizada em dupla com Lucas, na noite de quinta-feira, 17. Em consenso, os dois decidiram que o ator devia ficar com a liderança, já que Lucas tinha acabado de ser líder.

A história sobre colocar o líder no monstro surgiu em uma conversa em grupo. "Se tu ganhasse o negócio, você ia colocar eles no Monstro?", perguntou Natália.

"Sim, tiraria [do VIP]. Menos o Arthur e o DG. Tiraria todos os outros [Lucas, Pedro Scooby e Paulo André]", respondeu Eliezer.

"Eu que vou ganhar o Anjo. Está inscrito. Que eu vou tirar o Arthur da liderança", rebateu a médica. "Já que vou para o Paredão", completou ela.

"A liderança é impossível", corrigiu Eslovênia. "Para vir na Xepa", respondeu Laís.

Eli também comentou sobre a baixa quantidade de comida na Xepa, argumento usado até então para livrar participantes do VIP na hora de escolher quem vai ser castigado no Monstro. "Lógico, isso se o pessoal da Xepa concordar pela questão da comida. Se a gente fizer uma boa compra amanhã", disse.

"Tiro mesmo se for ruim", rebateu Natália. "Eu dou meus pães e meus ovos para vocês comerem para fazer isso", brincou Laís. "É bom que eu tô precisando dar uma secadinha. A mãe tá forte e saliente, mas eu acharia chiquérrimo. Eu não tenho essa coragem", se divertiu a modelo.

Laís, então, comentou: "Já vou para o Paredão. Vai ser mais chique ainda se eu fizer isso e o Anjo for autoimune".

O affair de Laís na casa, Gustavo, disse que prefere vencer a prova do Anjo para imunizar a parceira. Gustavo já está no paredão depois da dinâmica realizada na noite de quinta-feira com os participantes já eliminados.