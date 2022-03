Líder Arthur Aguiar revela sua opção de voto ao Paredão

Após ganhar a prova do líder do BBB 22, Arthur Aguiar conversa com Lucas, Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva para avisar que indicará Laís ao Paredão e aconselha os brothers a se juntarem na votação no Confessionário.

"Esse Paredão tem grandes chances de ir ninguém daqui", comenta o ator e cantor. "Dependendo do que a gente fizer", alerta Douglas Silva. "Vocês têm que combinar, mano", orienta o Líder da semana. "Fala: 'já fiz a minha parte'", brinca Pedro Scooby.

O ator, então, explica que somente a união de votos dos participantes é possível evitar uma ida para a berlinda. "É que eu não voto. Por isso, eu tô falando, vocês têm que combinar porque eu não voto. Se vocês votarem na mesma pessoa, não tem como nem um daqui ir", explica.

O Líder da Semana ainda destaca que seu alvo de indicação ao Paredão já é de conhecimento da casa. "Vocês já sabem que eu vou botar. Vou botar a Laís", conta.