BBB 22: Arthur é o mais votado e garante o direito ao ‘Quarto Secreto’

Arthur Aguiar ganhou o direito de ir para o Quarto Secreto, nesta terça-feira (05), no Big Brother Brasil. Com 82,08%, o cantor foi o mais votado no ‘paredão falso’. O brother disputou esta regalia do BBB 22 com Linn da Quebrada (6,26%) Eliezer (0,4%) e Gustavo (10,54%).

O brother ganhou o poder de acompanhar os passos dos demais participantes do reality, além de acionar algumas opções que geram impacto dentro da casa mais vigiada do Brasil. Entre elas: cortar a água da casa; acordar os brothers a qualquer hora; colocar todo mundo na xepa e trancar todos no jardim ou trancar todos dentro de casa.

