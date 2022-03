Acusação de assédio, ciúmes e liderança: veja o que aconteceu no BBB ontem, quinta-feira (03/03)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, quinta-feira (03/03), um dia cheio de conflitos e tensões da 22ª edição do BBB. O programa foi marcado por desabafos de ciúmes, divulgação da dinâmica da semana e uma acusação de assédio dos internautas. Veja o que aconteceu:

Eliezer, Jessilane e Linna na piscina da casa. (Reprodução / Globo)

A festa do ex-líder Paulo André foi marcada por muita conversa sobre votação, pegação e uma polêmica envolvendo Eliezer e Jessilane. Durante a noite, a piscina da casa foi liberada para os brothers e grande parte dos confinados resolveu se jogar na água. Em dado momento, Eliezer começou a seguir Jessilane na piscina e fez menção de agarrá-la. A professora se afastou e pediu ajuda a Linna, mas o designer continuou tentando encurralar a sister pelas brodas. A cena não foi bem vista pelos internautas, que chegaram a levantar uma hashtag no Twitter pedindo a expulsão do brother por assédio. A equipe das redes sociais de Eliezer se pronunciou sobre o ocorrido e afirmou que tudo não passou de uma brincadeira em consenso entre os dois.

Natália desabafa sobre Jessilane

A relação entre Natália e Jessilane continua turbulenta depois das duas protagonizarem vários conflitos dentro da casa, com a biologa chegando a afirmar que Natália tenta controlar suas emoções. Em conversa com Lucas, Natália revelou que ficou chateada após dormir enquanto todos estavam na piscina e Jessilane rir da situação. "Eu queria muito a piscina, tanto que a minha roupa eu estava usando só para ir na piscina. Eu queria muito ir para a piscina na festa, estava muito animada. Aí, tipo assim, que eu fiquei chateada ontem, né? (...) Aí, eu falei assim: 'Não liberaram a piscina, não?'. E a Jessi a gritou: 'Liberaram há muito tempo'. E começou a rir. Eu entendi um pouco ela também, ela quis falar que eu perdi a piscina, mas, sabe quando a pessoa fica rindo: 'Ah, você perdeu'. Sabe? Eu senti de uma forma negativa, me bateu de uma forma negativa", relatou. Lucas tentou apaziguar pontuando que foi apenas uma maneira de falar sister, mas Natália continuou a desabafando e cogitou sentir ciúmes de Jessilane com Linna, por isso ficava chateada com pequenas coisas.

Dinâmica da semana terá Big Fone com indicação ao paredão

Tadeu Schmidt explicando a dinâmica da semana. (Reprodução / Globo)

A dinâmica da semana vai colocar fogo no parquinho no reality. Na prova do líder, o segundo lugar ganha imunidade, o terceiro lugar iria direto pro VIP. O líder da semana ainda terá o poder do "não", vetando uma pessoa na próxima prova. No sábado, além da tradicional prova do anjo, o Big Fone tocará ao vivo durante o programa e quem atender vai direto para o paredão e ainda colocará outra pessoa na berlinda. Confira a dinâmica por dia:

Sábado

Prova do Anjo Big Fone toca ao vivo, durante o programa. Quem atender vai para o Paredão e coloca uma pessoa também no Paredão Se o Líder ou o imunizado pela prova atender o Big Fone, ele indica alguém ao Paredão e essa pessoa indica, imediatamente, outro participante

Domingo

Formação de Paredão triplo Anjo imuniza uma pessoa Líder indica uma pessoa Casa vota no confessionário Bate-Volta com os dois emparedados do Big Fone e o mais votado pela casa

Jessilane e Linn da quebrada são vetadas; entenda a prova do líder

A prova do líder da semana começou com Paulo André vetando Linn da Quebrada e Jessilane da atividade e apenas 12 participantes fazendo parte da dinâmica, que consistia em percorrer três ambientes da C&A em busca de três cards, cada um com uma cor diferente: Na área laranja da academia tinha o card: "Vestiu, partiu. Meu treino". Na área azul tinha o card: "Vestiu, partiu. Meu momento". E na área rosa tinha o card: "Vestiu, partiu. Meu movimento está escondido na areia e debaixo dos cubos". Após achar os três cartões, o participante deveria apertar o botão da bancada. Vencia a prova quem cumprisse a tarefa em primeiro lugar. Linna e Jessilane se mostraram bem irritadas com o veto da prova, chegando a chamar Paulo André de sem criatividade.

Pedro Scooby é o líder da semana e Douglas Silva ganha imunidade

Pedro Scooby é o novo líder. (Reprodução / Globo)

Em um piscar de olhos, Pedro Scooby se consagrou o grande líder da semana, realizando o trajeto da prova em menos de 30 segundos. Douglas Silva foi o segundo mais habilidoso e conseguiu a imunidade da dinâmica, já Eliezer, que foi o terceiro lugar, ganhou passe direto para o VIP. Veja como ficou a divisão:

VIP: Pedro Scooby, Paulo André, Douglas Silva, Jade Picon, Arthur Aguiar e Eliezer (terceiro lugar na prova).

XEPA: Eslovênia, Jessilane, Laís, Linn da Quebrada, Lucas, Natália, Gustavo e Vinicius.

