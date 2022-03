Boninho manda recado para Tiago Abravanel em vídeo

Boninho mandou recado para Tiago Abravanel em vídeo postado no Instagram, na quarta-feira, 2, logo após comentar sobre o Big Brother Brasil 22. O diretor do programa fez comentários sobre o planejamento para movimentar o jogo do BBB 22, nos próximos dias, e encerrou mandando um beijo para Abravanel. O neto de Sílvio Santos desistiu do programa no último domingo, 27, e depois teve a foto retitrada da abertura do BBB.

"Abrava, um beijo para você", disse Boninho. Alguns seguidores comentaram no post interpretando a atitude como deboche.

Antes da despedida inesperada, Boninho explicou que a dinâmica da semana do reality será definida hoje, quinta-feira, 3. "Tem essa loucura toda, mas o que acontece: hoje é semana zerada e semana zerada o que a gente tem que fazer? Amanhã a gente vai sentar para discutir o que a gente vai provocar na galera", revelou.

Nos comentários, os seguidores pediram para o diretor movimentar mais o jogo, sugerindo prova de resistência, big fone e paredão falso.