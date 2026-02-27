BBB 26: Milena, Samira e Ana Paula relembram frases controversas de Solange Couto no reality
As sisters analisaram o comportamento e falas de Solange e nem sabem ainda de outras afirmações mais polêmicas ditas por ela...
Enquanto falas controversas de Solange Couto repercutem do lado de fora da casa do Big Brother Brasil 26, no confinamento, as participantes Milena, Samira e Ana Paula Renault relembraram outros momentos polêmicos da atriz no início do reality.
Na madrugada desta sexta-feira, 27, as sisters conversaram sobre Solange no quarto. "Eu achei péssimo ela falar que a Chaiany não tem noção de educação, que ela tem que salvar a Chaiany disso", disse Ana Paula. "É igual ela falar que pegou uma menina para cuidar da filha dela, deu educação e a menina trabalhava na casa dela", lembrou Milena.
Milena, então, compartilhou com as amigas o desconforto que sentiu ao conversar com Solange no primeiro dia de confinamento do BBB 26. "Ela perguntou com o que eu trabalhava, o que eu era. Eu falei que eu era doméstica, depois fui babá. E ela falou: 'Imagino como deve ser surreal para você estar em um lugar como esse'. Eu pensei que era o BBB, mas era a casa. Para ela, que já está acostumada com esse mundo, com esse glamour, ok", resgatou a participante.
"Eu achei desagradável ela falar isso para mim. Ela não chegaria para uma Jordana, para uma Maxiane, e falaria isso", completou a sister. "Se quiserem mostrar, podem mostrar, que eu não minto. Depois, eu estava deitada na espreguiçadeira e ela do meu lado falando essas barbaridades".
"E você não falou nada? Só escutou?", questionou Ana Paula. "Era o primeiro dia, tinha que me conter", disse Milena.
A pipoca seguiu lembrando de outras falas da atriz: "Depois, ela jogou esse assunto de que tinha uma menina, quase da idade da filha dela, e que é claro que ela não iria colocar em um colégio particular, igual a filha, mas que colocou no mesmo horário em outra escola, para ter acesso à educação. 'Eu dei educação e ainda pagava um salário pra ela. Ela morava na minha casa'", recuperou Milena.
"Ela queria o quê? Trabalho escravo?", indagou Ana Paula. "Eu quase falei que estava igual ao meu antigo emprego, que não me pagavam salário, porque eu morava na casa e comia a comida deles", revelou Milena. "Mas isso é muito errado, isso é crime", ressaltou a Ana Paula. "Quando você entra aqui na casa, todo mundo é igual. Não tem esse olhar", acrescentou Samira.
"De início, pensei: 'Não vou me dar bem com essa perua'. Aquelas pessoas bem antigas que acham que quem vem de baixo não pode ter nada e não vai evoluir", confessou Milena.
Falas controversas de Solange Couto repercutem nas redes sociais
Na quarta-feira, 25, Solange se irritou após recusar um convite para almoçar com o restante do grupo. A atriz reclamou de Ana Paula para Babu. "Eu nasci do prazer, não nasci de estupro, não", afirmou Solange. "Vai pra porr*! Pessoa quando é infeliz assim, é infeliz porque deve ter nascido de trepada mal dada, sarro de trem!", continuou.
O comentário da camarote gerou revolta em boa parte do público, que se incomodou com a gravidade do comentário. No perfil oficial de Samira, a equipe da sister se manifestou contra as falas - mais tarde, o programa ao vivo esclareceu na edição que Solange se dirigira a Ana Paula, não Samira. Em resposta às críticas, a equipe de Solange Couto postou uma nota oficial, em que buscou justificar as falas da atriz. O comunicado acabou resultando uma nova onda de críticas.
Mais tarde, uma nova declaração de Solange movimentou as redes. A atriz experimentava uma peruca quando afirmou estar parecendo um "travesti velho". A fala rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde internautas classificaram o comentário como transfóbico e cobraram posicionamento da produção do BBB.
Na quinta, uma conversa entre Solange, Babu e Chaiany viralizou. Babu relembrou quando Ana Paula afirmou não gostar de pessoas. Em resposta, Solange afirmou que Deus nunca havia dado filhos à sister por ela ser "incapaz de amar alguém".
