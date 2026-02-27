Capa Jornal Amazônia
BBB 26: Milena, Samira e Ana Paula relembram frases controversas de Solange Couto no reality

As sisters analisaram o comportamento e falas de Solange e nem sabem ainda de outras afirmações mais polêmicas ditas por ela...

Estadão Conteúdo
fonte

Muito se fala em "desumanidade" no BBB 26 se referindo, na verdade, a incômodos e irritações. Talvez a afirmação infeliz de Solange ajude entender o que de fato significa o termo... (Imagem: Reprodução)

Enquanto falas controversas de Solange Couto repercutem do lado de fora da casa do Big Brother Brasil 26, no confinamento, as participantes Milena, Samira e Ana Paula Renault relembraram outros momentos polêmicos da atriz no início do reality.

Na madrugada desta sexta-feira, 27, as sisters conversaram sobre Solange no quarto. "Eu achei péssimo ela falar que a Chaiany não tem noção de educação, que ela tem que salvar a Chaiany disso", disse Ana Paula. "É igual ela falar que pegou uma menina para cuidar da filha dela, deu educação e a menina trabalhava na casa dela", lembrou Milena.

Milena, então, compartilhou com as amigas o desconforto que sentiu ao conversar com Solange no primeiro dia de confinamento do BBB 26. "Ela perguntou com o que eu trabalhava, o que eu era. Eu falei que eu era doméstica, depois fui babá. E ela falou: 'Imagino como deve ser surreal para você estar em um lugar como esse'. Eu pensei que era o BBB, mas era a casa. Para ela, que já está acostumada com esse mundo, com esse glamour, ok", resgatou a participante.

"Eu achei desagradável ela falar isso para mim. Ela não chegaria para uma Jordana, para uma Maxiane, e falaria isso", completou a sister. "Se quiserem mostrar, podem mostrar, que eu não minto. Depois, eu estava deitada na espreguiçadeira e ela do meu lado falando essas barbaridades".

"E você não falou nada? Só escutou?", questionou Ana Paula. "Era o primeiro dia, tinha que me conter", disse Milena.

A pipoca seguiu lembrando de outras falas da atriz: "Depois, ela jogou esse assunto de que tinha uma menina, quase da idade da filha dela, e que é claro que ela não iria colocar em um colégio particular, igual a filha, mas que colocou no mesmo horário em outra escola, para ter acesso à educação. 'Eu dei educação e ainda pagava um salário pra ela. Ela morava na minha casa'", recuperou Milena.

"Ela queria o quê? Trabalho escravo?", indagou Ana Paula. "Eu quase falei que estava igual ao meu antigo emprego, que não me pagavam salário, porque eu morava na casa e comia a comida deles", revelou Milena. "Mas isso é muito errado, isso é crime", ressaltou a Ana Paula. "Quando você entra aqui na casa, todo mundo é igual. Não tem esse olhar", acrescentou Samira.

"De início, pensei: 'Não vou me dar bem com essa perua'. Aquelas pessoas bem antigas que acham que quem vem de baixo não pode ter nada e não vai evoluir", confessou Milena.

Falas controversas de Solange Couto repercutem nas redes sociais

Na quarta-feira, 25, Solange se irritou após recusar um convite para almoçar com o restante do grupo. A atriz reclamou de Ana Paula para Babu. "Eu nasci do prazer, não nasci de estupro, não", afirmou Solange. "Vai pra porr*! Pessoa quando é infeliz assim, é infeliz porque deve ter nascido de trepada mal dada, sarro de trem!", continuou.

O comentário da camarote gerou revolta em boa parte do público, que se incomodou com a gravidade do comentário. No perfil oficial de Samira, a equipe da sister se manifestou contra as falas - mais tarde, o programa ao vivo esclareceu na edição que Solange se dirigira a Ana Paula, não Samira. Em resposta às críticas, a equipe de Solange Couto postou uma nota oficial, em que buscou justificar as falas da atriz. O comunicado acabou resultando uma nova onda de críticas.

Mais tarde, uma nova declaração de Solange movimentou as redes. A atriz experimentava uma peruca quando afirmou estar parecendo um "travesti velho". A fala rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde internautas classificaram o comentário como transfóbico e cobraram posicionamento da produção do BBB.

Na quinta, uma conversa entre Solange, Babu e Chaiany viralizou. Babu relembrou quando Ana Paula afirmou não gostar de pessoas. Em resposta, Solange afirmou que Deus nunca havia dado filhos à sister por ela ser "incapaz de amar alguém".

