O Liberal chevron right Cultura chevron right

Banda Raimundos é confirmada para abrir o show de Guns N´Roses em Belém

A banda Guns N’ Roses se apresenta na capital paraense no dia 25 de abril de 2026, marcando sua primeira vez na cidade e o encerramento oficial da turnê brasileira

O Liberal
fonte

Formada em Brasília no final da década de 1980, a banda Raimundos se destacou pela mistura única de hardcore, forró e rock pesado (Divulgação)

A banda brasileira Raimundos foi confirmada como atração de abertura do show do Guns N' Roses em Belém. A apresentação ocorrerá no dia 25 de abril de 2026, no Estádio do Mangueirão, e integra a turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things” da lendária formação norte-americana.

A turnê do Guns N' Roses em 2026 passará também por outras cidades brasileiras. Estão confirmados shows em Salvador, Porto Alegre, Campo Grande, Cariacica, Fortaleza e São Luís.

Repertório dos Raimundos

Para a apresentação de abertura, os Raimundos devem incluir em seu repertório clássicos conhecidos do público, como “P*teiro em João Pessoa” e “Mulher de Fases”. Além disso, a banda também tocará o single recente “Maria Bonita”.

Ingressos e Pontos de Venda

Os ingressos para o show em Belém já estão disponíveis para compra, com valores que variam entre R$ 285 e R$ 1.500. Os fãs podem adquirir suas entradas pela plataforma Bilheteria Digital e na loja Link Store.

A turnê do Guns N' Roses é considerada uma das mais aguardadas do ano no cenário musical. Há expectativa de que repita o sucesso da turnê anterior da banda, reconhecida como uma das mais lucrativas da história.

Cultura
.
