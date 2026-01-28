Morre arquiteto e artista plástico paraense, Ruma de Albuquerque, aos 70 anos

O arquiteto e artista plástico paraense Rui Mário Cruz de Albuquerque, Ruma de Albuquerque, 70 anos, morreu um dia após o seu aniversário. O óbito ocorreu nesta terça-feira (27).

A causa da morte não foi divulgada pela família.

Conhecido apenas como Ruma, o artista nesceu em Belém, no Pará, em 26 de janeiro de 1956. Formado em arquitetura pela Universidade Federal do Pará (UFPA), ele estudou também na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro.

Ruma tinha uma carreira sólina nas artes visuais, marcado por importantes exposições individuais, como "Baralho a Quadro", "Ao Quadrado", "Barulho", "Rotas" e "Voluptas". Além, de ser reconhecido com premiações.

Suas obras do artista integram importantes acervos públicos e privados no Pará, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Ruma também se dedicou a ministrar oficinas de arte em instituições como a Fundação Curro Velho e o Instituto de Arte do Pará (IAP).

"O Museu de Arte de Belém - MABE, lamenta profundamente a perda do artista visual paraense Ruma de Albuquerque, do qual o MABE é detentor de belas e significativas obras em seu acervo. Rui Mário Cruz de Albuquerque - Ruma, sempre foi expoente de um traço exímio no desenho e na pintura, com domínio cromático virtuoso, abordando em suas obras aspectos de nossa cultura ribeirinha e arquitetura histórica", diz um trecho da publicação.

A Secretária de Cultura do Pará, Úrsula Vidal, manifestou seu pesar em nota e afirmou que a cena cultural do Pará perdeu um grande artista.