Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre André Geraissati, referência da música instrumental brasileira, aos 74 anos

A informação foi divulgada pelo filho do artista, Gabriel Geraissati

Estadão Conteúdo
fonte

André Geraissati (Foto de @marcobrionesphotography)

O músico André Geraissati, violonista de destaque da música instrumental brasileira, morreu nesta terça-feira, 19, aos 74 anos.

A informação foi divulgada pelo filho do artista, Gabriel Geraissati, pelas redes sociais.

"Com imensa tristeza comunico aos amigos e fãs o falecimento de meu pai, André Geraissati, hoje, 19 de novembro, em São Paulo. Meu pai foi um violonista único, um artista que tocou muitas vidas - e um pai de coração generoso e amor imenso. Agradeço pelo carinho de todos neste momento tão difícil", escreveu ele.

Geraissati foi reconhecido por seu trabalho inovador no violão de 12 cordas e por misturar elementos de música brasileira, jazz e música experimental.

Ele ganhou destaque nos anos 1970 e 1980, especialmente como integrante do grupo D'Alma, ao lado de outros grandes violonistas como André Ribeira e Ulisses Rocha. O trio tornou-se referência pela técnica apurada e pela sonoridade contemporânea aplicada ao violão acústico.

Em carreira solo, Geraissati lançou discos que exploram texturas sonoras sofisticadas, improvisação e forte sensibilidade melódica, consolidando-se como um dos nomes mais originais do instrumento no Brasil.

O primeiro disco dele, Entre Duas Palavras, saiu em 1982, com participação de Egberto Gismonti. Nos anos 80, ele também lançou os álbuns Insight, Solo e Dadgat.

Ele fundou, em 1992, o selo independente Tom Brasil, a partir de uma iniciativa cultural, o Projeto Banco do Brasil Musical, em prol da música instrumental no Brasil. Além disso, esteve presente em grandes festivais internacionais, como o Montreux Jazz Festival, o Paris Jazz Festival e o Montreal Jazz Festival.

Ao longo da carreira, também colaborou com Hermeto Pascoal, Arthur Moreira Lima, Wagner Tiso e o flautista americano Paul Horn.

Em 8 de dezembro, Geraissati participaria de uma palestra sobre produção musical no Centro Cultural São Paulo, ao lado de Marco Briones, autor do livro Solo: A História do Primeiro Álbum Duplo de Violão no Brasil , o primeiro sobre a obra musical de Geraissati.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

André Geraissati/MORTE
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CINEMA

'Mostra de Cinema de Gostoso' transforma praia em sala a céu aberto na 12ª edição

Evento reúne mostras competitivas, clássicos restaurados e estreias inéditas; Grupo Liberal acompanha o festival e vai realizar matérias exclusivas

20.11.25 9h00

GASTRONOMIA E SAMBA

Belém recebe segunda edição da Feijoada do King em clima de pré-Carnaval

Com open food, open bar e mais de 10 horas de programação, o evento volta a Belém, reunindo a tradicional feijoada carioca

19.11.25 15h54

CULTURA

VÍDEO: Brasileira usa traje inspirado na Padroeira do Brasil em desfile do Miss Universo 2025

Maria Gabriela compartilhou nas redes a emoção de representar a fé e a identidade do povo brasileiro no concurso

19.11.25 10h22

EITA1

Bella Campos revela ter sido atacada por jacaré durante gravação de novela; veja foto

Atriz relembrou o começo da carreira e compartilhou detalhes do susto vivido nos bastidores

19.11.25 9h15

MAIS LIDAS EM CULTURA

Novela turca

Conheça 10 novelas turcas escondidas no Cplay.Live (parte 2)

O listão de novela turca chegou; dizi "Eşref Rüya" está entre as indicações

13.07.25 18h00

Leitura com cultura

Iniciativa leva cultura e literatura às escolas ribeirinhas de São Sebastião da Boa Vista, no Marajó

Projeto 'Leitura Itinerante' promove o contato com livros e saberes populares, incentivando a leitura, a escrita e o resgate das tradições locais no arquipélago do Marajó

11.06.25 15h14

Novela Turca

'Século Magnífico': Conheça a novela turca que causou polêmica e manifestações na Turquia

A dizi também é conhecida pelo título orignal 'Muhteşem Yüzyıl'

09.04.25 16h00

Novela Turca

Conheça a novela turca 'Leyla' que é inspirada no sucesso de 'Avenida Brasil' e compare os elencos

A dizi também é conhecida pelo nome original 'Leyla:Hayat, Aşk, Adale’

13.03.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda