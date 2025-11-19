Belém recebe segunda edição da Feijoada do King em clima de pré-Carnaval

A segunda edição da Feijoada do King chega para seguir a tradição do evento nacional, com gastronomia, samba e diversão. Neste sábado (22), na Liv Club, no bairro do Reduto, o evento promete mais de 10 horas de festa. Além de iniciar esse pré-Carnaval em Belém, ainda promete marcar o encerramento da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

Além do open food, como pede a gastronomia carioca, a Feijoada do King ainda terá open bar.

Idealizada pelo empresário Joãozinho King, conhecido por produzir um dos camarotes mais disputados do Carnaval do Rio de Janeiro, a festa contará com um time de atrações que inclui o grupo Vem Pro Rolê, Luizinho Moura, os DJs Victor Rock Doido, Matz, Jotta Rock Doido, Baltazar e Sammi (Samantha Miranda), que desembarca pela primeira vez em Belém. Além disso, haverá a performance das passistas da escola de samba Xodó da Nega durante toda a festa.

A Feijoada do King foi criada durante o Carnaval do Rio de Janeiro, em 2010. O evento já passou por diversas capitais brasileiras e por cidades internacionais, como Miami, Lisboa e Ibiza. Com uma proposta que une música, gastronomia e sofisticação, a festa se tornou referência no circuito de eventos premium.

Após o sucesso da primeira edição em Belém, que reuniu cerca de mil pessoas, Joãozinho King retorna à cidade para oferecer uma experiência completa de música e gastronomia, consolidando a Feijoada do King como um dos eventos mais aguardados do calendário local.

SAMBA PARAENSE

Luizinho Moura começou a escrever sua história na música nas rodas de samba do bairro da Pedreira, em Belém. Depois disso, o artista se consolidou no samba em diversas cidades da Região Norte, com destaque como puxador de várias escolas carnavalescas.

Para o Carnaval de 2026, o artista confirmou oficialmente que será o intérprete da Xodó da Nega, escola que conquistou o acesso ao Grupo Especial, e da Grêmio Recreativo Escola de Samba Maracatu da Favela, no Amapá.

“A Feijoada do King acontece há muito tempo no Rio de Janeiro, ela é ligada ao Carnaval, ao samba-enredo e inclusive ao camarote, sendo um sucesso no Carnaval da Sapucaí. Com essa chegada deles aqui em Belém, a gente promete fazer um show também com muito samba-enredo e muita animação. A bateria da Xodó da Nega tem ensaiado muito para que essa apresentação aconteça da melhor maneira possível. Vamos com um repertório muito diversificado, claro, com clássicos do samba-enredo, mas também com arranjos adaptados de outras músicas da MPB e de outros estilos, para conseguir levantar e surpreender o público”, explica o cantor.

Em 2023, Luizinho Moura gravou um projeto audiovisual intitulado “New Bamba”. O projeto reúne canções autorais e sucessos da música paraense.

“O público às vezes pensa que samba-enredo é tudo igual e que não pode ser algo divertido, que tem que ser um pouco mais nichado, mas não. Com certeza isso não vai acontecer! Estou muito empolgado, é uma oportunidade de cantar em um evento nacional que vai acontecer na nossa cidade. Também estou muito feliz por essa fase do samba-enredo, de ter se popularizado cada vez mais aqui em Belém, para que a gente consiga voltar aos anos de ouro que o Carnaval teve há algum tempo”, acrescenta Luizinho Moura.

Agende-se

Data: sábado, 22

Hora: 14h

Local: Liv Club — Rua Gaspar Viana, 1259 – Reduto