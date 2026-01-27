'Eu estou aqui. Perdão a todo mundo', diz o cantor João Lima ao ser preso após agredir a esposa

O cantor João Lima foi preso nesta segunda-feira, 26, em João Pessoa, após se apresentar à Polícia Civil para o cumprimento de um mandado de prisão preventiva por violência doméstica contra a ex-esposa, a médica e influenciadora Raphaella Brilhante.

Ao entrar em uma viatura da corporação, cercado por jornalistas e pessoas que protestavam no local, o artista disse apenas: "Eu estou aqui. Perdão a todo mundo". O momento foi registrado em vídeo e passou a circular nas redes sociais.

Segundo a Polícia Civil, João Lima compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), no Centro da capital paraibana, após a Justiça decretar sua prisão no domingo, 25. No local, o mandado foi cumprido, e o cantor foi encaminhado ao Instituto de Polícia Científica para a realização de exame de corpo de delito.

Agressões e investigação

O caso ganhou repercussão após Raphaella Brilhante divulgar vídeos que mostram agressões cometidas dentro da residência do casal. De acordo com a polícia, os episódios de violência ocorreram ao longo da semana, mas a vítima registrou a denúncia no sábado, 24. Nas imagens, João Lima aparece segurando Raphaella, desferindo tapas e, em seguida, imobilizando a vítima.

A médica solicitou uma medida protetiva de urgência, que foi concedida pela Justiça. Segundo os autos do processo, as agressões teriam ocorrido no dia 18 de janeiro e incluíram socos, apertos na mandíbula e amordaçamento para impedir que a vítima gritasse.

Relato da vítima

Em depoimento à polícia, Raphaella afirmou que mantinha um relacionamento com o cantor havia cerca de dois anos e que, desde o casamento, realizado no ano passado, teria se iniciado um ciclo de violência.

A vítima relatou ainda que, no dia das agressões, João Lima teria entregue uma faca e sugerido que ela cometesse suicídio.

Dias depois, segundo o relato, o cantor teria ido à casa da sogra e afirmado que Raphaella "não teria paz" e que iria "acabar com a vida dela". A médica declarou que não foi a primeira vez que sofreu agressões por parte do artista.

A advogada de Raphaella, Dayane Carvalho, informou que os episódios de violência teriam começado ainda durante a lua de mel do casal, em novembro de 2025, e que, antes do casamento, não havia histórico de agressões.

A prisão preventiva foi expedida pelo plantão judiciário do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) e assinada pelo juiz Bruno César Azevedo Isidro. Até a publicação desta reportagem, a defesa de João Lima não havia sido localizada. O espaço segue aberto para manifestação.