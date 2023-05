Baixista da banda The Smiths, Andy Rourke morre aos 59 anos

Andy Rourke, de 59 anos, baixista e fundador da banda The Smiths, morreu na manhã desta sexta-feira (19), após uma batalha contra um câncer no pâncreas. A morte foi divulgada pelo guitarrista do grupo, Johnny Marr, "é com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Andy Rourke após uma longa luta contra um câncer no pâncreas. Andy será lembrado como uma alma gentil e bonita por aqueles que o conheceram e como um músico extremamente talentoso pelos fãs de música. Pedimos privacidade neste momento triste”, escreveu em uma publicação nas redes sociais.

Andy foi um dos músicos que acabou forjando todo um estilo músical nos anos 1980, ao lado do baterista Mike Joyce, forneceu a famosa 'cozinha' rítmica forte e melódica que caíram como uma luva para os acordes da guitarra de Marr, fazendo dos Smiths uma das bandas mais influentes da década. O músico foi homenageado por grandes nomes da cena musical que compartilharam palcos e estúdios ao longo de sua carreira.

