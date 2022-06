Baile do seu Godô ganha edição em clima junino

O Seu Godofredo já é figura conhecida dos bailes de Belém. Ele mostra toda a sua disposição em dançar nas festas por onde passa. E, neste sábado (11), ocorrerá a segunda edição do “Baile do Seu Godofredo”, agora, em clima junino. O baile promete fazer todo mundo arrastar o pé no salão do Espaço Cultural Apoena, a partir das 20h.

A festa conta com as apresentações de Na Cuíra e Trio Respeita Juliette. A discotecagem fica por conta da DJ Jack Sainha. A festa começa às 20h com discotecagem da Jack Sainha. Em seguida, às 21h30, o Trio Respeita Juliette entra em cena, tocando só os grandes sucessos do pé de serra, xote e baião. Às 23h, a banda Na Cuíra assume o palco levando boi, carimbó, cumbia, quadrilha e brega. Às 00h30, a DJ volta às pick ups para encerrar o baile.

“Brega, guitarrada, lambada, carimbó, ele dança tudo e não fica parado na pista. Essa energia dele é contagiante e é a cara do belenense apreciador de uma boa festa. Por isso, resolvemos fazer esse baile periodicamente para celebrar a vida de pessoas como o Seu Godô. O primeiro baile foi no Carnaval, agora, teremos um baile para curtirmos uma boa festa junina”, destaca Geraldo Nogueira, vocalista do Respeita Juliette e um dos organizadores da festa.

Pulsante na cena cultural de Belém, a Banda Na Cuíra reúne em seu repertório autoral e de intérprete de artistas consagrados da cena musical paraense e da américa latina. Após uma primeira fase de trabalho registrada em um EP centrado em xotes e toadas (disponível em todas as plataformas digitais), a banda ampliou seu repertório autoral e de intérprete, em 2020, bailando com a sonoridade das cúmbias, bregas, guitarradas, banguês e carimbós, transformando seus shows num verdadeiro caldeirão musical paraense, tão vibrante e quente quanto o clima que Belém oferece. A banda se prepara para a gravação de seu próximo trabalho, que pretende lançar no segundo semestre de 2022.

O Trio Respeita Juliette foi criado por Geraldo Nogueira e Diogo Rosa, em 2018, com intuito de fortalecer o pé de serra, xote e baião na capital paraense, levando forró dançante por onde passa. Os clássicos como Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Trio Virgulino e também pé de serra autoral “Me chama de preto que eu gosto” com composição de Diogo Rosa e Thiago Paz formam o repertório do projeto.

Neste ano, iniciaram a nova formação do grupo, que além de Renier Habyb na sanfona, Diogo Rosa, na voz e violão e Geraldo Nogueira na zabumba, ganhou a presença talentosa da voz feminina de Tici Santos.

A Dj Jack Sainha aperta o play das sonoridades dançantes. Seus sets fazem uma viagem pela música paraense, indo do passado ao presente, com brega, guitarrada, lambada, cumbia e carimbó. O passeio sonoro também inclui brasilidades, samba e outros batuques.

Serviço

Data: Sábado, 11/06

Hora: 20h

Ingressos: 20$

Local: Espaço Cultural Apoena. Av. Duque de Caxias, 450, altos.

Informações: 91 98124-1363|91 98203-8913| @bailedogodofredo