Zezé Di Camargo apresenta show solo em Belém

Zezé Di Camargo fará em Belém neste sábado, 11, a apresentação do seu show “Rústico”. Na Assembléia Paraense, o cantor mostrará o seu projeto solo para o público paraense que esperava por esse reencontro durante anos.

Após parada dos eventos em decorrência ao momento de saúde mundial, por conta da covid-19, o cantor faz seu retorno em um projeto novo, atual e solo.

“Para um profissional que que ama o que faz, é sempre maravilhoso. Está voltando a fazer show, estar no palco e ter um contato novamente com o público, é importante para qualquer artista. Quando a gente se propõe a cantar, a gente quer exatamente isso, ser uma pessoa que tem um convívio direto com outras pessoas, que está cada dia no lugar. O artista tem meio que um espírito de cigano, muito parecido essa coisa de nômade”, avaliou o cantor.

O projeto “Rústico” tem esse nome em decorrência do estilo de vida que o cantor e compositor escolheu para viver desde que começou a pandemia. Esse novo trabalho foi materializado em um produto audiovisual com EP de cinco faixas e também clipes, que estão nas plataformas digitais, no canal do artista no Youtube e em todas as rádios do Brasil.

“Estar cada dia em um lugar e é muito bacana. Essa é a energia que a gente sente no palco, o carinho das pessoas na plateia, aplaudindo, cantando com você. O valor disso é imensurável. Então estar voltando ao palco com certeza é voltar a vida, uma boa parte da vida da gente. Fora família, o que mais tem sentido na vida da gente é estar no palco cantando paras pessoas que gostam do trabalho da gente, com certeza”, acrescentou Zezé.

Com um público apaixonado, a promessa é de casa cheia para hoje. O cantor relembrou o desafio que foi fazer sucesso na capital paraense, mas hoje ele se alegra com a certeza da história vitoriosa que construiu aqui. “Belém sempre foi um lugar muito especial para gente. Conquistar essa cidade com a música sertaneja sempre foi um grande desafio, e Belém sempre valorizou. As músicas regionais do Pará, lembro que eu era rapazinho novo, menino ainda praticamente, o carimbó já era uma música que simbolizava o Estado. Estou ansioso. É muito bom voltar a um lugar que a gente fez poucos shows. Eu acho que Belém talvez seja uma das cidades que a gente menos fechou na história da nossa carreira de sucesso”, antecipou o artista.

Diante dessas lembranças, Zezé fez questão de contar sobre a experiência vivida por aqui, na primeira vez que se apresentou na capital paraense. A dupla vivia o medo de não ter público suficiente nesse show. A experiência não começou bem, mas terminou da melhor maneira possível: “A primeira vez que fui a Belém fazer show, fomos um dia antes e pedi um amigo meu que morava em ai, que era de Goiânia, me levar em uma casa noturna, balada, aonde acontece música ao vivo. Queria ver como é que é a noite. Fomos em um local que só tocava música do Pará, só carimbo. Vi o povo dançando, uma música que tem muito ritmo, e ninguém cantou uma música sertaneja, eu falei: ‘caramba, será que o povo vai lá ver meu show? Pelo jeito ninguém conhece a nossa música aqui’. Já estávamos no terceiro, quarto disco, sei lá, já fazemos muito sucesso no Brasil inteiro e eu passei quase que imperceptível. Dormi com uma pulga atrás da orelha. Quando foi a no nosso show, tinha uma multidão, todo mundo cantando as nossas músicas, o nosso sucesso. Realmente foi um alívio pra mim. Eu acho que talvez a lembrança que eu tenho mais forte de Belém foi exatamente esse medo que eu passei”.

Para este sábado, Zezé Di Camargo promete um repertório com músicas solo e de sua autoria, como "Banalizaram", “Pedras” "Fraude”, "35 latas de cerveja” e "Vou ter que tomar uma”. Além das canções da trajetória da dupla que tem com o irmão Luciano. Sendo assim, clássicos como "É o amor", "Muda de Vida", "Dois Corações", "Pão de amém" e "Flores em Vida" vão agitar o público belenense, que abençoa a noite de estreia.

“É um desfile de grandes sucessos da minha carreira até hoje, ao lado do meu irmão, claro. Mesclando com músicas atuais que eu gravei sozinho do meu projeto ‘Rústico’, que está fazendo muito sucesso também, tocando muito no rádio. E não tem como fugir desse roteiro, das músicas consagradas, de muito sucesso, que venderam milhões e milhões de discos. A banda é minha, não é a banda do Zezé Di Camargo e Luciano, é um formato mais atual. Quem for no show vai cantar da primeira música até a última, não tenha dúvida disso. Vai ser um encontro de clássicos de sucesso, de muito romantismo e para cima. O show é muito alegre. É muito divertido. Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito. Vão se surpreender com certeza”, finalizou Zezé Di Camargo.

Agende-se

Zezé Di Camargo Rústico

Data: sábado, 11

Hora: abertura dos portões às21h

Local: Assembleia Paraense - Av. Alm. Barroso, 4614 - Souza, Belém