Zezé Di Camargo gostosão? Cantor mostra corpo sarado aos 59 anos e diz que não é montagem

O cantor Zezé Di Camargo tentou pregar uma peça em seus seguidores do Instagram, publicando uma foto sem camisa em que aparece com um físico definido. Ele ainda aifrmou não ter usado editor de imagem, mesmo a foto tendo tons diferentes no rosto e corpo do artista.

"Vão dizer que tem Photoshop. Não Tem", escreveu ele, que depois explicou a brincadeira. Ele conta que o físico, na verdade, é de dois anos atrás, mas pretende correr atrás do prejuízo novamente.

"Tem sim dois anos a menos. Prometo voltar", disse ele, que também recebeu um puxão de orelha de Graciele Lacerda, sua companheira e musa fitness. "Estou esperando. Bora", escreveu ela.