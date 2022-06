O que fazer hoje em Belém; confira a programação cultural desta sexta-feira (10)

MÚSICA

Eletrônica

| O quê: Alok e a banda eletrônica Rooftime fazem show em Belém

| Onde: Espaço Náutico Marine Club (Av. Bernardo Sayão, n° 5232)

| Hora: A partir das 21 horas

| Ingressos: www.bilhetecerto.com.br

Namata

| O quê: Show de João da Hora

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: 19 horas

| Estilo: Samba

| Informações: @casa.namata

Apoena

| O quê: Arraiá Aerofônico, com show do DJ Raul Bentes

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Antônio Baena esquina com a Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: R$ 20

| Gênero: Junino

| Informações: @espaco_cultural_apoena / 91 98213-6071 / 98158-0829

Container

| O quê: Sexta na Vila

| Onde: Vila Container (Av. Gov Magalhães Barata, 62)

| Hora: 20 horas

| Informações: @vila.container

Rock

| O quê: Shows de DJ Júnior Soares e banda Rock Way

| Onde: Studio Pub (Travessa Presidente Pernambuco, 277 - Batista Campos)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingressos: A partir de R$ 15 (vendas online)

| Informações: @studiopubbelem

Flash

| O quê: Show da banda Muvi

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, nº 373)

| Hora: A partir das 18 horas

| Informações: @mangajambubar

Sertanejo

| O quê: Baile e Resenha com shows de Lucas e Iron, Victor e João Paulo, DKS, Davi Alencar e Igor Ramos

| Onde: Vitrine Lounge (Trav. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: A partir das 21 horas

| Estilo: Sertanejo

| Informações: @vitrinebelem / 91 98081-5042

Ananindeua

| O quê: Shows de Thiago Costa, Luann Kassio e DJ Ian Tembra

| Onde: Santa Fé House (Rod. Mário Covas, 1161)

| Hora: 19 horas

| Informações: @santafehouse_

Samaúma

| O quê: Show do DJ Sardz

| Onde: Bar Samaúma (Av. Generalíssimo Deodoro, 1354)

| Informações: @barsamauma

Música paraense

| O quê: Show de Nilson Chaves e Allex Ribeiro

| Onde: Arena Carlos Gomes, em Capanema (Av. Barão de Capanema, 1222)

| Hora: 21 horas

| Informações: 985320292

Black Pub

| O quê: Festa de São João com shows de Tropa no Forró, Cabra no Forró, Big Lora, Sandrinha e DJ Thais

| Onde: Black Pub (Tv. We Sessenta e Oito, 402)

| Hora: 21 horas

| Informações: @blackpuboficial

Arraiá

| O quê: Arraiá Pela Vida com diversas programações juninas

| Onde: Assubsar (Tv. Dom Romualdo de Seixas, 841)

| Hora: A partir das 17 horas

| Ingressos: R$ 5

TEATRO E DANÇA

Acessibilidança

| O quê: Festival Acessibilidança Virtual apresenta diversos espetáculos

| Onde: Youtube da Funarte

| Hora: 20 horas

Encena na Rua

| O quê: 13º Festival Amazônia Encena na Rua apresenta diversos espetáculos de teatro, dança e circo

| Onde: Anfiteatro da Praça da República

| Quando: Até 12 de junho

| Hora: 19 horas

EIDAP

| O quê: Apresentações do 13º Encontro Internacional de Dança do Pará

| Onde: Theatro da Paz (Av. da Paz, S/N)

| Quando: Até 12 de junho

| Hora: Sempre às 20 horas

| Ingressos: Gratuitamente no ticketfacil.com.br

EXPOSIÇÕES

Regional

| O quê: A exposição "Caboclos da Amazônia - Arquitetura, Design e Música” está aberta ao público

| Onde: Estacionamento do Centro Social de Nazaré, ao lado da Basílica Santuário (Belém)

| Quando: Até 19 de junho

| Hora: Terça a domingo das 16h às 22h

VEJA MAIS

Desnudo

| O quê: Exposição "Desnudo”, contemplada pelo edital Prêmio Branco de Melo, da Fundação Cultural do Estado do Pará

| Onde: Galeria Benedito Nunes, na Fundação Cultural do Pará (Avenida Gentil Bittencourt, 650, esquina com a Avenida Rui Barbosa - Nazaré, Belém)

| Hora: Seg a sábado: 10h às 22h; aos domingos: 12h às 22h

| Quando: Até 1º de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @colecaoeduardovasconcelos / @design.comrevista

VEJA MAIS

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalíssimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

Linhas em Movimento

| O quê: A exposição de arte visual “Linhas em Movimento”, de Camila Fialho, está aberta ao público

| Onde: Galeria Theodoro Braga (Avenida Gentil Bittencourt, 650)

| Quando: Até 7 de julho

| Hora: Todos os dias, das 9h às 17h

Paisagens Inventadas

| O quê: A exposição “Paisagens Inventadas", da paraense Evna Moura, está aberta ao público

| Onde: Circular Campina Cidade Velha

| Quando: Até 23 de julho

| Hora: Quinta e sexta-feira, de 15h às 18h, e sábado, de 10h às 13h

LITERATURA E ARTE

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br